EU-Urheberrechtsreform: Julia Reda tritt aus Piratenpartei aus

Julia Reda, die wohl bekannteste Kritikerin der EU-Urheberrechtsreform, tritt aus der Piratenpartei aus. Als Grund gibt die Abgeordnete des EU-Parlaments an, sie wolle damit gegen die Nominierung ihres früheren Büroleiters Gilles Bordelais für die Europawahl protestieren. Bordelais wurde in Deutschland von der Piratenpartei auf Listenplatz zwei gewählt. Reda kündigte Bordelais im Vorjahr, weil ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Der Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz der Parlamentsverwaltung stufte laut Reda das Verhalten nach Untersuchungen ebenfalls als sexuelle Belästigung ein, Bordelais soll mehrere Frauen im Parlament bedrängt haben.

"Ohne Gilles hätten wir vielleicht gewonnen"

„Er hat unserer Arbeit gegen Artikel 13 wohl wie kein Anderer Schaden zugefügt“, so Reda. „Für Monate hat er alles getan, um Konsequenzen für sich selbst zu verhindern, aber mich und mein Team hat er damit viele, viele Stunden Arbeit gekostet, die wir im letzten Jahr nicht in die Urheberrechtsreform stecken konnten. Dank seinem Verhalten war mein Büro auch ein ganzes Jahr lang unterbesetzt. Am Ende war die Abstimmung zum Urheberrecht so knapp, dass ich denke, wäre Gilles nicht gewesen, dann hätten wir vielleicht gewonnen.“