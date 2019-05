EU-Wahl: NATO unterstützt EU bei Abwehr von Cyberangriffen

Die EU wird bei der Abwehr von mutmaßlichen Cyberangriffen aus Russland während der Europawahl von der NATO unterstützt. Die Allianz arbeite in dieser Frage „eng“ mit der EU zusammen, sagte NATO-Chef Jens Stoltenberg der „Welt am Sonntag“. „Wir wissen, dass sich Russland durch Falschinformationen und Cyberangriffe gezielt in unsere Demokratien einmischt. Das gilt insbesondere bei Wahlen.“

„Die entsprechende NATO-Expertengruppe hat sich erst vor wenigen Wochen mit den Cyber-Spezialisten der EU getroffen, um über konkrete Maßnahmen zur Abwehr von Cyberbedrohungen und Desinformation im Umfeld der Europawahlen zu beraten“, sagte Stoltenberg. Seinen Angaben zufolge tauschen EU und NATO Informationen in Echtzeit über Schadsoftware und Cyberangriffe aus. Gemeinsam werde auch versucht, Desinformationskampagnen im Netz abzuwehren.

Warnung vor Einflussversuchen

Hochrangige EU-Vertreter hatten in den vergangenen Monaten immer wieder vor Einflussversuchen Russlands gewarnt. Westliche Länder werfen Moskau unter anderem vor, sich in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt zu haben.

Die viertägige Europawahl geht am Sonntag mit Abstimmungen in Österreich und 20 weiteren EU-Ländern zu Ende. Nach Angaben des Europaparlaments waren EU-weit rund 427 Millionen Bürger wahlberechtigt.