Millionenstrafe: Personalisierte Facebook-Werbung in EU illegal

Das Werbemodell von Facebook & Co, so wie wir es bisher kennen, steht vor dem vorläufigen Aus. Auf Facebook und Instagram werden Nutzer*innen immer wieder personenbezogene Werbeanzeigen eingespielt, die auf ihre Interessen zugeschnitten sind. Nun wurde am Mittwoch von der irischen Datenschutzbehörde entschieden, dass dies eigentlich in der Form, in der es der Konzern Meta praktiziert, verboten ist. Meta darf die Daten ihrer Nutzer*innen nicht mehr ohne Einwilligung nutzen.

Außerdem wird das Unternehmen Meta Ireland zu einer Strafzahlung von 320 Millionen Euro verdonnert. Diese setzt sich aus 210 Millionen Euro für Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung von Facebook, und 180 Millionen für Verstöße bei Instagram zusammen.

Beschwerde aus dem Jahr 2018

Ausschlaggebend dafür war eine Beschwerde des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems von der Organisation noyb.eu. Dieser hatte bereits im Mai 2018 Beschwerden gegen den US-Konzern eingebracht. An diesem Tag trat die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft, die Nutzer*innen besser schützen soll. Nutzer*innen sollten explizit zustimmen, wenn ihre Daten z.B. für Werbezwecke verwendet werden. Doch daran hat sich Meta (damals noch Facebook) nicht gehalten und stattdessen behauptet, dass die User*innen einen Vertrag abgeschlossen hätten, der ihnen das erlaubt.

"Anstatt eine Ja/Nein-Option für personalisierte Werbung zu haben, haben sie die Einwilligungsklausel einfach in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verschoben. Das ist nicht nur unfair, sondern eindeutig illegal. Uns ist kein anderes Unternehmen bekannt, das versucht hat, die DSGVO auf so arrogante Weise zu ignorieren“, sagt Max Schrems.

Was das jetzt bedeutet

Die endgültige Entscheidung der irischen Datenschutzbehörde besagt, dass Meta personenbezogene Daten, die auf einem angeblichen "Vertrag" mit den Nutzer*innen beruhen, nicht für Werbezwecke verwenden darf. Den Nutzer*innen muss daher eine Ja/Nein-Einwilligungsoption ("Opt-In") angeboten werden. Ohne Einwilligung darf Meta die Daten nicht mehr für personalisierte Werbung verwenden. Meta darf den Dienst bei fehlender Einwilligung außerdem nicht einschränken.

"Das ist ein schwerer Schlag für die Gewinne von Meta in der EU. Jeder muss jetzt diese Apps auch ohne personalisierter Werbung nutzen können. Die Entscheidung sorgt auch für gleiche Wettbewerbsbedingungen mit anderen Werbetreibenden, die ebenfalls die Zustimmung der Nutzer*innen einholen müssen", sagt Schrems in einer ersten Reaktion.

Die Entscheidung der irischen Datenschutzbehörde kam spät - und zwar erst, nachdem der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) festgestellt hatte, dass die von Meta praktizierte "Umgehung" der DSGVO illegal ist. Eine Stellungnahme von Meta ist angefragt.