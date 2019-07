Galileo-Totalausfall: "Im Echtbetrieb wäre das eine Katastrophe"

Europa hat sich mit Galileo ein eigenes, ziviles Navigationssystem geschaffen, um nicht mehr vom amerikanischen Global-Positioning-System (GPS) abhängig zu sein. Seit Dezember 2016 sind erste Dienste des europäischen Satellitennavigationssystems verfügbar. Doch diese waren jetzt eine ganze Woche lang offline: Galileo war bis Donnerstagmittag komplett ausgefallen. Lediglich der Such- und Rettungsdienst (SAR), mit dem Menschen in Notlagen aufgespürt werden können, war nicht von dem technischen Problem betroffen.

GPS als Ausweichmöglichkeit

Die Folgen des Systemausfalls für Endnutzer haben sich aber in Grenzen gehalten, heißt es seitens technischer Experten. Die meisten Nutzer verwenden Galileo über ihr Smartphone. Diese würden sich nicht auf Galileo allein stützen, sondern auf eine Kombination von Systemen, sagte Bernhard Hofmann-Wellenhof von der TU Graz. Viele Mobiltelefone können im Falle einer Störung oder eines Ausfalls auf die anderen, großen, globalen Navigationssysteme wechseln. Mit GPS ( USA), Glonass ( Russland) und Beidou ( China) gibt es in diesem Bereich also Alternativen.

Zudem befindet sich Galileo derzeit noch im Testbetrieb. Zwar befinden sich bereits 26 Satelliten in der Umlaufbahn, aber der Regelbetrieb von Galileo erfolgt erst im Jahr 2020. Dann werden vier weitere Satelliten mit einer Ariane-Rakete in die Umlaufbahn transportiert. Mit den insgesamt 30 Satelliten will die zuständige Behörde GSA weitere Dienste anbieten und präzisere Signale liefern.