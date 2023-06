Indien droht Twitter mit Abschaltung und Razzien

Indien gilt als größte Demokratie der Welt. Doch mit Meinungsfreiheit - vor allem in sozialen Medien - hat der asiatische Subkontinent allem Anschein nach ein Problem.

Wie Jack Dorsey Ex-CEO von Twitter kürzlich preisgab, versuchte die indische Regierung über die Jahre immer wieder, Einfluss auf den Social-Media-Riesen zu nehmen. So hätten die Machthaber regelmäßig von Twitter gefordert, regierungskritische Konten oder Beiträge zu entfernen und dem Unternehmen mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. "Indien ist eines der Länder, in denen es viele Aufforderungen im Zusammenhang mit Bauernprotesten und bestimmten regierungskritischen Journalist*innen gab", so Dorsey.

➤ Mehr lesen: Whistleblower: Twitter von Spionen durchsetzt

Razzien bei Twitter-Angestellten

Anfang 2021 sei Twitter laut Dorsey von der indischen Regierung etwa angewiesen worden, Hunderte von Konten zu sperren und die Sichtbarkeit bestimmter Hashtags einzuschränken. Der Konzern stellte bald fest: Ein Großteil der für Sperrungen vorgesehenen Konten bezog sich auf regierungskritische Proteste von Landwirt*innen, die zu dieser Zeit in Indien stattfanden.

Die Anordnungen der indischen Regierung "äußerten sich in Aussagen wie 'wir werden Twitter in Indien schließen', [...] 'wir werden die Häuser eurer Angestellten durchsuchen', [...] 'wir werden eure Büros schließen, wenn ihr euch nicht daran haltet'", erzählt Dorsey in einem Interview mit Breaking Points.

Twitter setzte sich gegen derartige Regierungsanweisungen zur Wehr. Das Unternehmen verklagte die indischen Machthaber sogar, um Sperrungen von Tweets und Konten anzufechten. Die indische Regierung machte ihre Drohungen wahr und konterte tatsächlich mit rechtlichen Konsequenzen. 2021 kam es zu Razzien von Twitter-Büros in Neu-Dheli

➤ Mehr lesen: Indien lässt Covid-19-Kritik auf Twitter löschen