IoT: Wenn Sicherheitsrisiken unterm Weihnachtsbaum landen

Zu Weihnachten werden immer mehr technische Gadgets mit Internet-Verbindung verschenkt. Das kann ein smarter Speaker sein, oder aber eine vernetzte Puppe, genauso wie eine Kaffeemaschine, die per App steuerbar ist. Doch nicht selten holt man sich damit Dinge ins Haus, die gefährliche Sicherheitslücken aufweisen, oder die Privatsphäre gefährden, weil die Hersteller wertvolle Daten über einen sammeln. Die Security-Experten von IoT Inspector haben bei nur sechs vernetzten Produkten von bekannten Markenherstellern, die sie in ihren fiktiven Geschenkekorb gelegt haben, 7339 Schwachstellen gefunden. Sie sprechen von „erschreckenden Ergebnissen“: Personen, für die kein Zugriff bestimmt ist, können von außen auf private Netzwerke zugreifen, Daten stehlen oder Geräte aus der Ferne übernehmen und für ihre eigenen Zwecke weiterverwenden.

„Zu unserem Erschrecken mussten wir feststellen, dass oft nicht einmal grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden: So nutzen die Hersteller für ihre Firmware-Updates teilweise unverschlüsselte Transportwege. Cyberkriminelle können so den Datenverkehr umleiten und Malware in die Geräte einschleusen“, erklärt Rainer Richter, Geschäftsführer bei IoT Inspector.

Besonders unheimlich

Ein smarter Speaker eines bekannten, deutschen Herstellers wies etwa 1634 Schwachstellen auf, eine Haustier-Überwachungskamera, die gerne als Babycam verwendet wird, umfasste 643 Schwachstellen, ein Messenger für Kinder eines Lernspielzeug-Anbieters hatte 1019 Lücken. Ein Streaming-Service für Kids, der mit „größter Datensicherheit“ beworben wurde, kam auf 1551 Schwachstellen. Bei Gadgets, die sich an Kinder richten, ist das besonders dramatisch. Denn kein Elternteil will, dass sein Nachwuchs von Fremden ausspioniert wird. Insgesamt lässt sich feststellen, dass smarte Kinderspielzeuge und Haustierprodukte „besonders unheimlich“ sind.

„Uns war wichtig, nicht nur ‚No Name‘-Billigprodukte zu untersuchen, sondern zu zeigen, dass die Gefahren auch bei Produkten von renommierten Unternehmen lauern“, so Richter von IoT Inspector. „Insgesamt muss die ganze Branche endlich die Sicherheit von IoT-Geräten von Anfang an mitbedenken und umsetzen“, so seine Forderung.