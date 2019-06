Internet der Dinge: Die Faszination der vernetzten Mausefalle

Die Lösung ist bestechend einfach, kostet nicht die Welt, erspart aber viel Zeit. Die Rede ist von einer vernetzten Mausefalle. Für Jim Morrish, Experte für das Internet of Things ( IoT), ist sie das beste Beispiel, um die Vorteile der Technologie zu veranschaulichen. Früher mussten Mausefallen regelmäßig kontrolliert werden, um zu sehen, ob ein Nager festgesetzt wurde. Bei vielen aufgestellten Fallen auf einem Gelände nimmt das viel Zeit in Anspruch. Heute mache das ein Sensor, sagt Morrish: "Niemand muss die Fallen mehr kontrollieren. Man muss nur noch die Mäuse entfernen. Der Prozess verändert sich grundlegend."

Beim IoT Forum CEE, das am Mittwoch im Wiener Tech Gate stattfand, erörterten Experten, Firmen und Technologieanbieter Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation und des Einsatzes von IoT-Anwendungen in Unternehmen. Die gewinnt langsam aber doch an Fahrt, wie Statistiken zeigen. In zwei Jahren sollen bereits 30 Prozent des IT-Budgets von Firmen in Anwendungen für das internet der Dinge fließen, sagt Morrish. Heute seien es im Vergleich dazu gerade einmal 23 Prozent.

Knackpunkt Vertrauen

Ein Knackpunkt sei die Vertrauenswürdigkeit der Geräte und Netze, sagte Morrish. Die beinhalte Sicherheit, Datenschutz, Resilienz und Verlässlichkeit: "Die Systeme müssen das machen, was man von ihnen erwartet, ohne dabei Schaden anzurichten."

Dass dies nicht immer der Fall sei, würden etwa Beispiele wie die sprechenden Puppe Cayla zeigen, deren Verbindung völlig ungesichert ist und die es Angreifern so ohne großen Aufwand erlaubt, durch die Puppe zu sprechen und im Kinderzimmer mitzuhören. So etwas dürfe nicht passieren, sagte Morrish. Zweifel an der Sicherheit von Anwendungen sei die größte Barriere für die Akzeptanz der Technologie.