IP-Adressen für Finanz: "Starker Eingriff in Privatsphäre"

Der Verband der Internet Service Provider Austria (ISPA) plant dazu eine offizielle Stellungnahme. Im Gespräch mit der futurezone kritisieren die Internet-Provider, dass der Vorstoß der Finanzstrafbehörden, IP-Adressen abfragen und speichern zu wollen, ein Einfallstor für andere Institutionen sein könnte, die Beauskunftungen für ihre Zwecken nutzen möchten. Als Beispiele nennen die Internet-Provider Zivilgerichte in Fragen des Familien- oder Mietrechts. „Der Zugriff auf diese Daten ist auf ein Minimum zu begrenzen“, fordert der Provider-Verband.

Zudem würden die vorgeschlagenen Änderungen in der Finanzstrafgesetz-Novelle dem Telekommunikationsgesetz widersprechen und zu Rechtsunsicherheiten führen, so die ISPA. „Die von den Anbietern gespeicherten Verkehrs- bzw. Betriebsdaten sind nur für interne Betriebszwecke vorgesehen. Eine Verarbeitung von Verkehrsdaten im Zuge der Beauskunftung an Finanzstrafbehörden stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das Grundrecht auf Privatsphäre dar“, kritisiert die ISPA.