Katastrophen-Alarm für Handy kommt Anfang 2023

Neben dem Sirenenalarm soll schon bald eine automatische Nachricht aufs Smartphone vor Katastrophenfällen warnen. Nach einer vierwöchigen Frist ist nun die Begutachtung für die Verordnung zum "Public Warning System" abgeschlossen.

Nun können die Telekommunikationsunternehmen in die Umsetzungsphase gehen. "Unser Ziel ist es, im ersten Quartal 2023 in den operativen Betrieb zu gehen", kündigte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) an.

Erste Stellungnahmen zeigen laut Staatssekretariat eine positive Rückmeldung. Finanz- und das Innenministerium würden mit "Cell Broadcast" auf die richtige Wahl der Vorgangsweise und Technik setzen, heißt es unter anderem. Dies ist eine eigenständige Technologie für die Nachrichtenübertragung, die nicht auf SMS basiert.