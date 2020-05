Kritik an Vorschlag zu neuer Vorratsdatenspeicherung

Brandstetter hat jedoch eine andere Lösung im Sinn: Seine „ Vorratsdatenspeicherung neu“ soll in Richtung „Daten nur mit Richtervorbehalt“ und „nur Zugriff in Fällen schwerster Kriminalität“ gehen. „Wenn Sicherheitsbehörden diese Ermittlungsmethoden brauchen und dies mit praktischen Fällen belegen, muss ich das als Justizminister entsprechend ernst nehmen“, so Brandstetter. So sollen etwa zwei Morde nur mit Rückgriff auf gespeicherte Daten aufgeklärt worden sein, wie der Justizminister verlautbart hat.

Die österreichische Bürgerrechtsorganisation AK Vorrat kritisiert den Justizminister dahingehend jedoch scharf. Die angebliche Effektivität der Vorratsdatenspeicherung für die Strafverfolgungsbehörden konnte von der österreichischen Bundesregierung weder vor dem Verfassungsgerichtshof glaubhaft gemacht werden, noch von den Vertretern von sieben Staaten und den drei EU-Institutionen im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, so der AK Vorrat in einer Aussendung. In all diesen Gerichtsverfahren seien die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung daran gescheitert, den Richtern ausreichende Beweise für die angeblichen Vorteile und die Verhältnismäßigkeit dieser Überwachungsmaßnahme vorzulegen. Diese höchstgerichtlichen Urteile müssen daher respektiert und die heimischen Terrorgesetze evaluiert werden, lautet die Forderung.