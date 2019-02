Microsoft-Mitarbeiter protestieren gegen Kriegseinsatz von Hololens

Microsoft hat einen Vertrag mit dem US-Militär in der Höhe von 480 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Darin vorgesehen ist, dass das US-Militär die Mixed-Reality-Brille zum Training verwendet, um die „Tödlichkeit, Mobilität und situative Aufmerksamkeit zu erhöhen“, also kurzum: um Kriegsszenarien zu erproben.

Die Mitarbeiter haben sich nun in einem offenen Brief an die Microsoft-Führung gewandt, um diesem Einsatzzweck zu widersprechen. „Wir weigern uns, Technologie zur Kriegsführung und zur Unterdrückung herzustellen“, heißt es in dem Brief, der auch auf Twitter veröffentlicht wurde.