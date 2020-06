Netzneutralität: Drei-Chef kritisiert "überzogene Debatte"

"Alle österreichischen Netzbetreiber sind für die Freiheit des Internets. Dass Dienste diskriminiert und blockiert werden, gab es bisher nur in den USA. Von daher sollten wir uns hüten, dass eine überzogene Diskussion nun über Europa gestülpt wird", meinte Trionow in seiner Funktion als VAT-Präsident (Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber) auf Nachfrage der futurezone. Das beste Mittel, um das freie Internet auch in Zukunft zu gewährleisten, sei ein gesunder Wettbewerb zwischen den Betreibern, so Trionow.