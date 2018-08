Österreich trödelt bei KI-Strategie

Die Anfrageninitiatorin Stephanie Cox kommentiert die Antworten der Regierung so: "Warum beschäftigt man sich mit 140 auf der Autobahn und fährt bei so wichtigen Themen im Schneckentempo? Österreich muss endlich in die Gänge kommen. Länder wie Frankreich, Italien, UK, China, Japan und viele mehr haben bereits AI-Strategien."

Andere gehen voran

Andere Länder sind mit ihren Bemühungen, die Erforschung und Monetarisierung von KI-Systemen voranzutreiben, bereits weiter als Österreich. China, Japan und Kanada haben seit 2017 Programme laufen, Italien und Frankreich seit Anfang 2018 und Deutschland und die EU wollen ihre Konzepte noch im Herbst präsentieren. In Österreich gibt es zwar Förderungen für vereinzelte Projekte mit KI-Bezug, etwa im Smart-City-Bereich, aber keinen Masterplan.