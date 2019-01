Post-Datenskandal betrifft auch Surfverhalten der User

„Wer sich online für XYZ interessiert, ist auch an einer Postsendung dieses Unternehmens interessiert.“ Dies denkt sich die Österreichische Post, die laut einem Bericht von Addendum offenbar Datensätze über das Surfverhalten von Online-Nutzern mit ihrer Adressdatenbank abgeglichen hat. Diese Daten sollen Unternehmen angeboten worden sein, um per Post spezielle Werbung zu verschicken.

Laut dem Rechercheportal Addendum soll der Technologiepartner Twyn Group Cookies auf Partnerwebsites wie Zalando gesetzt haben, um das Surfverhalten der Nutzer zu verfolgen. Dieses Cookie speichert das Surf-Verhalten von registrierten Usern, die ihre Adresse für den Versand beim Online-Shop hinterlegt haben. Auch bei der Post ist eine Adresse hinterlegt, so können die Daten laut dem Bericht "gematcht" werden. So bekam der Nutzer dann auch Werbematerial per Post auf Basis der Seiten, die er angesurft hat.

Die Post soll dem Bericht zufolge diesen Service bei mehreren Marketing-Veranstaltungen, zuletzt bei einer der WKÖ Anfang des Jahres 2019, präsentiert haben.