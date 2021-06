Protest vor A1-Gebäude wegen Internetsperren in Belarus

Vor dem A1-Gebäude wurde am Mittwoch gegen den Internetshutdown in Belarus demonstriert, an dem auch A1 beteiligt war.

Am Mittwoch fand vor dem Gebäude der A1 Telekom Austria eine offiziell angemeldete Demo statt, um gegen Internetsperren in Belarus zu protestieren. Organisiert hat diese die Bürgerrechtsorganisation epicenter.works. "Wir wollen damit auf die Verstrickungen des teilstaatlichen Konzerns bei den Netzsperren in Belarus hinweisen", sagt Thomas Lohninger, Geschäftsführer von epicenter.works, zur futurezone.

Drosselung der Geschwindigkeit

Zahlreiche regierungskritische Portale waren etwa am Wahltag im Juni 2020 nicht mehr aufrufbar. YouTube, Skype, Mails und Messenger waren nur noch mit Einschränkungen benutzbar und teilweise so stark gedrosselt, dass keine Videos und Fotos mehr hochgeladen werden konnten. Daran war auch die A1-Tochter A1 Belarus aktiv beteiligt. Die letzte angeordnete Drosselung seitens der A1-Tochter hat im November 2020, also auch nach den Wahlen, stattgefunden.

Dazu muss man wissen, dass Telekom-Netze in Belarus nicht autonom sind, sondern über einen staatlichen Gateway gehen müssen. Das gilt auch für die Tochter des österreichischen Mobilfunkanbieters A1. Damit verfügt der Staat in Belarus über eine Option, den Internetverkehr gänzlich lahmzulegen. Es ist aber auch ein Druckmittel, um Telekombetreiber dazu zu "motivieren", Sperren umzusetzen, damit nicht das gesamte Internet abgedreht wird.

Mit Erfolg, wie es scheint. A1 wurde in Belarus von staatlicher Seite dazu gebracht, „an einigen Tagen an vorgegebenen Orten die Internetgeschwindigkeit zu reduzieren“, wie Thomas Arnoldner, CEO von A1, in einem offenen Brief erläuterte. "Wir haben dies auch vor dem Hintergrund gemacht, weil die Behörden in Belarus technisch die Möglichkeit außerhalb unseres Netzes haben, bei Nichteinhaltung der Anordnungen das gesamte Internet im gesamten Land nicht nur zu drosseln, sondern zu unterbinden."

Für epicenter.works ist dies unverständlich. "Gerade eine solche Sperre würde zu einem Wandel in Belarus beitragen. Ein längerer Internet-Shutdown ist für keine Volkswirtschaft durchzustehen", sagt Lohninger.