Am Montag wird die Königin Elisabeth II, die am 8. September im Alter von 96 Jahren nach mehr als 70 Jahren auf dem britischen Thron starb, offiziell verabschiedet. 5 Millionen Menschen verfolgten den letzten Flug der Königin von Schottland nach London. Tausende füllten die Straßen, um einen Blick auf den Sarg der Königin zu werfen, als er vorbeikam.

Und seit Tagen standen 10.000 Menschen in London in einer kilometerlangen Schlange und warteten mehr als 24 Stunden in der Schlange, um die Queen in der Westminster Hall in Repräsentation zu sehen. Mehr als 1 Million Besucher*innen werden heute in der britischen Hauptstadt erwartet, inklusive zahlreicher Länderchef*innen, die am Begräbnis der Queen teilnehmen werden.