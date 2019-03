Reddit schließt „Seht Leute sterben“-Forum nach Anschlag in Neuseeland

Dass Reddit jetzt doch reagiert hat, dürfte an der massiven Kritik an den sozialen Netzen liegen. Das Video des Attentäters wurde immer wieder auf Twitter, Facebook und YouTube hochgeladen. Den Diensten wird vorgeworfen, dies nicht ausreichend zu unterbinden. Die Verbreitung des Videos würde Tätern genau die Aufmerksamkeit geben, die sie erreichen wollen, was wiederum zu Nachahmungstaten führen kann.