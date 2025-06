Regierung einig: Messenger-Überwachung kommt

In Österreich werden die Behörden künftig die Möglichkeit bekommen, die Messenger-Dienste abzuhören.

Die Bundesregierung hat sich beim Ministerrat am Mittwoch auf die Überwachung von Messenger-Diensten geeinigt. Die Überwachung der Messenger soll nur bei konkreter Gefährdung ermöglicht werden. Die Details will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Bälde präsentieren.

Der Einigung waren lange Verhandlungen vorausgegangen. Zeitweilen drohten diese an den NEOS zu scheitern. "Uns war immer wichtig, dass wir eine verfassungskonforme Lösung finden", betonte Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Kontrolle und Trojaner

"Es ist ein enormer Schritt, der hier gelungen ist", so Meinl-Reisinger. Es sei eine gezielte Überwachung mit "extrem starker parlamentarischer Kontrolle und starken Konsequenzen bei Missbrauch", betonte sie nach dem Ministerrat.

Die Bezeichnung "Bundestrojaner" oder "Staatstrojaner" ist mittlerweile aus dem Jargon der Regierung verschwunden. Dennoch wird wohl eine solche Methode zur Überwachung von Messenger-Diensten eingesetzt werden.