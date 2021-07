Mächtige Spionagesoftware: So funktioniert Pegasus

Dass das israelische Unternehmen NSO Group mit Pegasus über eine leistungsfähige Spionagesoftware verfügt, die an Regierungen in aller Welt verkauft wird, weiß man schon seit vielen Jahren. Durch ein Leak wurde nun aber klar, in welchem Umfang die Software dazu genutzt wird, um Regimegegner*innen und unliebsame Journalist*innen zu überwachen. Wir haben den Cybersicherheitsexperten Otmar Lendl von CERT.at zu den technischen Fähigkeiten des Programms befragt.

Wie kommt die Schadsoftware Pegasus auf Smartphones?

In früheren Versionen war eine Aktion der Nutzer*innen notwendig, um Pegasus zu installieren - etwa ein Klick auf einen Link in einer vermeintlich harmlosen SMS. Heute kann Pegasus Smartphones völlig ohne Zutun der Nutzer*innen infizieren, indem es so genannte "Zero Day"-Lücken ausnutzt. Das sind Sicherheitslücken in Betriebssystemen oder Apps, die deren Entwickler*innen selbst (noch) nicht entdeckt haben.

"Das ist ein ewiges Katz- und Maus-Spiel", erklärt Otmar Lendl. "Es gibt ständig neue Updates von Apple und Google, um Schlupflöcher zu stopfen, während die Gegenseite nach neuen Löchern sucht. Alle existenten Lücken zu schließen, ist extrem schwierig. Ein Smartphone ist ein sehr komplexer Computer."

Welche Daten kann Pegasus sammeln?

Alle auf dem Smartphone existenten Daten können ausgelesen werden, also z.B. sämtliche Nachrichten, Bilder, Kalender- und Adressbucheinträge. Außerdem können durch Pegasus aktiv Daten abgerufen werden, etwa Ortsdaten. Die Software kann auch unbemerkt Kamera und Mikrofon aktivieren, um Konversationen aufzuzeichnen. Wird nach ihr gesucht, kann sie sich sogar selbst zerstören.