Starökonom Piketty: KI basiert auf Diebstahl geistigen Eigentums

Der französische Ökonom Thomas Piketty ortet massive Versäumnisse der Politik im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. "Das große Problem ist derzeit, dass Künstliche Intelligenz auf einem gigantischen Diebstahl geistigen Eigentums beruht", sagte Piketty im Gespräch mit der APA. Er kritisiert die Konzentration der Kontrollrechte bei wenigen privaten Unternehmen, fordert die vollständige Offenlegung von Computercode und Quellen und plädiert für mehr demokratische Handhabe.

Ignorieren von Quellen "völlig verrückt"

"Im Grunde genommen verwendet man alles, was Menschen in Büchern und im Internet geschrieben haben. Man macht daraus eine Synthese, indem man seinen Algorithmus bittet, die einzelnen Teile zusammenzufügen", erklärte der Ökonom. "Und man muss nicht öffentlich sagen, welche Quellen man benutzt hat. Das ist reiner Diebstahl."

Auch bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz müsse man das geistige Eigentum anderer respektieren und sich an die Gesetze halten, die es schützen, findet Piketty. "Man kann nicht so tun, als hätte man einen ganzen Diskurs erfunden, nur weil man einen Algorithmus erfunden hat, der alles zusammenfügt." Das sei "völlig verrückt".

➤ Mehr lesen: "Wir werden von künstlicher Intelligenz enttäuscht sein"

Regierungen werden Zustand nicht mehr dulden

"Ich bin kein großer Fan des ewigen Urheberrechts", ergänzte Piketty. "Aber es (der Umgang mit Künstlicher Intelligenz, Anm.) muss in demokratischen Versammlungen gemeinsam entschieden werden und wir sollten eine offene demokratische Debatte führen." Das sei derzeit schlicht unmöglich, weil alles geheim sei - vom Code über die Quellen bis hin zu den Eigentums- und Kontrollrechten.

Dass die Regierungen diesen Zustand dulden, werde sich aber bald ändern, ist sich Piketty sicher. "Aber allein die Tatsache, dass wir das in den letzten Jahren zugelassen haben, ist ein unglaubliches Zeugnis dafür, dass wir in einer Zeit leben, in der wir eine Art Sakralisierung des kapitalistischen Privateigentums haben, die jenseits aller Vorstellungskraft liegt", sagte der Ökonom, der 2014 mit seinem 800-Seiten starken Buch "Das Kapital im 21. Jahrhundert" einen Weltbestseller landete.