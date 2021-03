Tausende Corona-Testergebnisse offen im Netz einsehbar

"Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Ausweisnummer, Corona-Testergebnis: Aufgrund einer Sicherheitslücke waren sensible Daten mehrerer Corona-Testzentren in Deutschland und Österreich unzureichend geschützt über das Internet abrufbar", heißt es in einer Aussendung der Datenschutzexperten von epicenter.works. Betroffen seien demnach mehr als 136.000 COVID-19-Testergebnisse von mehr als 80.000 Personen.

Laut epicenter.works wurde eine Schwachstelle in einer Software festgestellt, die in Corona-Testzentren in Deutschland und Österreich zum Einsatz kommt. Darunter befinden sich Teststationen in Unternehmen, Schulen und Kindergärten.