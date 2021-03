Impfanmeldung: Problem bei Wiener Datenbank führte zu Chaos

Die Stadt Wien wollte ursprünglich 35.000 Lehrer und Elementarpädagogen in Wien bei der Corona-Impfung vorziehen. Doch nun dürften auch Uni-Lektoren und -mitarbeiter geimpft werden, sofern sie sich noch am Montag dafür angemeldet hatten. Warum das so kam, lag vor allem an einem technischen Problem.

Wie die Verwirrung begann

In der Impfplattform, in der man sich voranmelden konnte, gab es eine Kategorie für Lehrer und „Bildungspersonal“. Zum „Bildungspersonal“ zählten etwa auch Hochschulen und Unis. Viele Personen hatten sich in dieser Gruppe vormerken lassen. Diese Personen bekamen dann - zusammen mit den Lehrern und Elementarpädagogen - eine Mail, dass sie sich zur Corona-Impfung anmelden können.



Ein Tweet von Mario Dujakovic, dem Mediensprecher von Stadtrat Peter Hacker, zufolge seien Uni-Bedienstete als „Bildungspersonal“ zu bewerten gewesen. Beides zusammen hatte dazu geführt, dass die WU Wien sowie der Betriebsrat der Uni Wien entsprechende Informationen an die Lehrenden verschickt hatte.