Wie Telefonbetrug in Österreich verhindert werden soll

Über den Sommer hat in Österreich der Missbrauch der eigenen Telefonnummer für Betrugsanrufe stark zugenommen. „Alleine in den vergangenen 2 Monaten wurden über 4.000 Fälle gemeldet, die Dunkelziffer liegt weitaus höher“, sagt Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Montag vor Journalist*innen. „Rufnummern wurden von Kriminellen für Dinge verwendet, auch Rufnummern von Politiker*innen“, so Tursky. Diese Dinge können sein: Versuche, jemanden über Gewinnspiele zu ködern, oder mit einem falschen Windows-Tech-Support an private Daten zu gelangen.

Laut Gregor Goldbacher von der Regulierungsbehörde RTR sei das Ganze auch ein „Business-Problem“ geworden, denn immer wieder sollen auch Rufnummern von Unternehmer*innen wie Versicherungsberater*innen betroffen gewesen sein. „Wie die Gauner an die Rufnummern kommen, wissen wir nicht genau“, so Goldbacher zur futurezone. Doch die Statistik zeigt: Es ist ein Problem, das nicht mehr von selbst weggehen wird.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Bisher konnten die Mobilfunker aber nicht tätig werden, weil sie rechtlich keine Handhabe hatten, gegen das Problem vorzugehen. Das soll sich jetzt ändern. Es werden die Rahmenbedingungen geschaffen, um technische Lösungen gegen den Rufnummernmissbrauch einzuführen. „Mit dem heute in Begutachtung gehenden Verordnungsentwurf der Regulierungsbehörde sagen wir dem Telefonnummernmissbrauch den Kampf an“, sagt Tursky. „Im Sommer 2024 werden wir eine solche Rufnummernmissbrauchs-Welle wie derzeit nicht mehr erleben“, so der Staatssekretär für Digitalisierung.