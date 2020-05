Tim Berners-Lee verurteilt Geheimdienst-Überwachung

"Aber jede mächtige Behörde braucht Überprüfung und Ausgleich, und die Enthüllungen der letzten Zeit haben gezeigt, dass die derzeitigen Prüf- und Ausgleichssysteme nicht funktionieren." Menschen, die zu Enthüllungen bereit seien, sowie verantwortlich arbeitende Medien spielten deshalb eine wichtige Rolle, sagte Berners-Lee.

Am Donnerstag stand in Großbritannien die erste öffentliche Übertragung eines parlamentarischen Ausschusses an, vor dem regelmäßig die Chefs der drei Geheimdienstsparten MI5, MI6 und GCHQ Rechenschaft ablegen. Bisher waren diese Sitzungen nicht öffentlich.