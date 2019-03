Urheberrechtsabstimmung im EU-Parlament: Alles, was ihr wissen müsst

Es ist netzpolitisch die Reform, die in den letzten Monaten am meisten für Wirbel und Kritik gesorgt hat: die Urheberrechtsreform. Das EU-Parlament stimmt am heutigen Dienstag in Straßburg darüber ab. Am Samstag gab es in ganz Europa Demonstrationen mit rund 150.000 Teilnehmern. Am Montag wurden die EU-Abgeordneten noch mit jeder Menge Lobbypost versorgt - und zwar von Befürwortern sowie Gegnern.

Am umstrittensten bei der ganzen Reform ist Folgendes: Online-Plattformen, bei denen nutzergenerierte Inhalte hochgeladen werden können, sollen mit „Artikel 13“ in die Verantwortung genommen werden. Darin steht, dass Online-Plattformen künftig dafür haften, wenn unerlaubt urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wird.

Worum es bei der gesamten Reform konkret geht, und was die Vor- und Nachteile sind, haben wir hier für euch zusammengefasst: