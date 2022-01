Bilder verschwinden auf Facebook: Chaos um Upload-Filter

Die Auswirkungen werden Österreicher*innen wahrscheinlich nach und nach bemerken. Bei einigen Nachrichtenportalen, darunter futurezone.at und auch der ORF , können Nachrichtenartikel nicht mehr mit den dazugehörigen Bildern auf Facebook geteilt werden, wie es früher der Fall war. So sieht man nur noch einen Kasten mit der Überschrift des Artikels und der Internetadresse . Der ORF trickst deshalb seit einigen Tagen, indem er keine Beiträge mehr auf Facebook teilt, sondern Bilder direkt hochlädt und den Link zum Artikel in der Bildbeschreibung einfügt.

Dass das Blockieren der Bilder mit der „Einschränkung der Lizenzbestimmungen für Nachrichten-Domains in der EU“ zusammenhängt, konnte die futurezone herausfinden. Die Hilfeseite, auf der eigentlich erklärt sein sollte, warum die Bilder fehlen, blieb während der Recherche leer. Dort liest man lediglich: „Diese Informationen sind in Ihrem Land nicht verfügbar“. Auf Anfrage bei Meta (ehemals Facebook) erfuhr die futurezone, dass diese Maßnahme all jene trifft, die bei Facebook nicht offiziell als Nachrichtenmedium registriert wurden.

Wollen Privatpersonen künftig einen Artikel über Facebook teilen, dann kann es sein, dass ebenfalls das Bild fehlt. Das kann 3 Gründe haben, wie Meta mitteilt: „Publisher haben die volle Kontrolle darüber, wie ihre Inhalte angezeigt werden. Sie entscheiden selbst darüber, ob ein Artikel als einfacher Link oder im Richmedia-Format mit Bild angezeigt wird. Darüber hinaus entscheiden sie, ob dies nur für sie selbst gilt oder auch für Drittpersonen.“ Hat eine Nachrichtenplattform beschlossen, dass Inhalte nicht von anderen weiterverbreitet werden sollen, kann man nur noch Links, ohne die zugehörigen Bilder, verbreiten.

Kommerzielle Nutzung

Für Privatpersonen, die selbst Bilder hochladen, gibt es zunächst keine Änderungen. In der Novelle heißt es, dass die neuen Regelungen nur für die kommerzielle Nutzung gelten, also für Firmen und eben Nachrichtenportale. Beiträge von Privatpersonen und kleinen Blogs sind demnach nicht betroffen. Erst ab einer gewissen Reichweite greift die Regelung. Ab wann ein Portal groß genug ist, um unter die Regelung zu fallen, bleibt aber ungeklärt.

Obwohl Unternehmen von der Regelung betroffen sind, gibt es hier Ausnahmen. Dazu gehören etwa Verkaufsplattformen wie willhaben.at, wo Privatkund*innen eigene Bilder hochladen können.

Laut Gesetz hat die KommAustria die Aufsicht darüber, dass die Plattformen die neuen Regelungen einhalten. Die Änderungen im KommAustria-Gesetz über diese Verpflichtungen treten erst mit 1. März in Kraft. So lange scheint den Plattformen eine Schonfrist bzw. Übergangszeit gewährt, in der sie an der korrekten Umsetzung arbeiten können.

Datenschützer*innen äußern schon lange Kritik. Sie sehen eine Gefahr für die Meinungsfreiheit durch sogenanntes „Overblocking“. Dabei werden einfach alle - auch legal genutzte - Inhalte blockiert, aus Sorge davor, geschützte Medien auf der Seite zu haben.