USA will selbstfahrende E-Autos aus China komplett verbieten

Das US-Handelsministerium will laut einem Reuters-Bericht den Import und Verkauf von chinesischer Software und Hardware für vernetzte, autonom fahrende E-Autos verbieten. Grund dafür sind erhebliche Bedenken wegen der nationalen Sicherheit der USA.

➤ Mehr lesen: Fahrverbot für Teslas in China, wegen Spionageverdacht

Die US-Regierung befürchtet, dass chinesische Unternehmen Daten von US-Fahrern sammeln und über die Verbindung der Fahrzeuge mit lokaler Infrastruktur die USA ausspionieren könnten. Außerdem besteht die Sorge, dass die Technologie in vernetzten E-Autos und Navigationssystemen manipuliert werden könnte – also gewissermaßen von China ferngesteuert. Laut anonymen Quellen, mit denen Reuters sprach, soll deshalb der Verkauf von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen oder entsprechender Software komplett verboten werden. Darunter fallen auch Bluetooth-, Satelliten- und Drahtlosfunktionen für diese Autos. Das Verbot soll am Montag vorgeschlagen werden.

Verkauf schon bisher massiv beschränkt

Derzeit gibt es in den USA relativ wenige chinesische E-Fahrzeuge, da sie bereits auf große regulatorische Hürden stoßen. Entsprechende Technologien bieten etwa die chinesischen E-Fahrzeughersteller NIO mit ihrer Software NIO Pilot und Xpeng mit der Fahrsoftware XNGP ADAS an. Während Autos von NIO und Xpeng bereits auf europäischen Straßen unterwegs sind, sind sie in den USA bisher noch nicht auf dem Markt.

➤ Mehr lesen: Ford-Chef zieht über Cybertruck her

Neu ist es zwar nicht, dass es die USA chinesischen Herstellern schwer macht, der nun geplante Schritt stellt jedoch laut Reuters eine deutliche Eskalation im Beschränkungs-Konflikt dar. Erst vergangene Woche erhöhte die Biden-Regierung die Zölle für chinesische E-Auto-Bestandteile, darunter auch für Batterien und wichtige Mineralien.

Die Verbote sollen ab 2027 schrittweise in Kraft treten. Laut Reuters plant die USA zudem, diese Verbote auf andere feindliche Länder wie Russland auszuweiten. Ein offizielles Statement zu dieser Mobilmachung gegen chinesische E-Fahrzeuge gibt es bislang noch nicht.