Das australische Verteidigungsministerium wird in seinen Gebäuden Überwachungskameras verbannen, die aus China kommen. Damit will man garantieren, dass die Einrichtungen “absolut sicher” sind, wie die Regierung am Donnerstag ankündigte. Auch andere Länder, wie die Vereinigten Staaten und Großbritannien, haben chinesische Kameras von sensiblen Einrichtungen entfernt.

In Peking kann man die Bedenken nicht nachvollziehen. Die chinesische Regierung wirft Australien vor, seine “nationale Macht zu missbrauchen, um chinesische Firmen zu diskriminieren”. Die Behörden fordern Australien auf, chinesische Unternehmen in dem Land “fair” zu behandeln.

Laut TechXplore sind 913 chinesische Überwachungskameras in über 250 australischen Regierungsgebäuden installiert. Das erhob der Oppositionspolitiker James Paterson. Darunter finden sich Büros und Einrichtungen der Verteidigungs-, Außen- und Finanzministerien sowie der Generalstaatsanwaltschaft, wie es heißt.