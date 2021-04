Warum mit dem Informationsfreiheitsgesetz kaum jemand zufrieden ist

Datenschutz wird seit Jahren gerne pauschal als Begründung vorgeschoben, weshalb in Österreich bestimmte Auskünfte nicht erteilt und heikle Anfragen nicht beantwortet werden. Geht es nach dem Justizministerium, soll nun aber ausgerechnet die Datenschutzbehörde (DSB) auch beratend für Angelegenheiten der Informationsfreiheit zuständig sein, so der Gesetzesentwurf zum geplanten Informationsfreiheitsgesetz (IGF). Dieses sieht die Abschaffung des Amtsgeheimnisses vor und soll 2023 in Kraft treten.



Die DSB schreibt in einer Stellungnahme zum Gesetz nun, dass sie davon „aus den Medien erfahren“ habe und nur „unzureichend“ und „auf ausdrückliche Anfrage“ eingebunden worden sei. Kurzum: Man hat mit der Behörde nicht vorher geredet, ob diese überhaupt für Informationsfreiheit zuständig sein möchte, oder es personell schafft. Das tut die Behörde laut eigenen Angaben mit den derzeitigen Ressourcen nicht: Für eine rein „beratende Funktion“ seien mindestens 42 Vollzeitstellen notwendig, heißt es in der Stellungnahme.

Beratung "ohne Mehrwert"

Doch diese „beratende Funktion“, wie sie jetzt im Gesetzesentwurf vorgesehen ist, lehnt die Behörde ohnedies ab. Selten sind so klare Worte von einer Behörde zurückgekommen, wie im Fall dieser Begutachtung des Gesetzesentwurfs. Eine reine Beratungstätigkeit sei „problembehaftet“ und würde „keinen Mehrwert“ schaffen, heißt es, und das bei „großem Zeitaufwand“.



Das Problem: Im Zuge einer „Beratung“ müssten nicht alle erforderlichen Informationen vorgelegt werden und daher weiß die Behörde am Ende nicht, ob etwa der Datenschutz von Dritten verletzt werden würde und ob ein Fall wirklich eindeutig sei, oder ob man am Ende sogar gegen die eigentlichen Interessen der Behörde - personenbezogene Daten Dritter zu schützen - Empfehlungen aussprechen würde.



Die DSB spricht sich daher dafür aus, entweder auch Entscheidungen treffen zu dürfen, oder zumindest als „Ombudsstelle“ zu agieren. Sie würde sich in so einem Fall in einem Streitfall zwischen zwei Parteien als „Mediator“ sehen. Das würde allerdings nur für Verwaltung und den privaten Bereich gelten, weil im Falle von Gesetzgebung oder Gerichtsbarkeit würde ihre Tätigkeit der „verfassungsgesetzlich normierten Trennung der Staatsgewalten“ widersprechen, heißt es in der Stellungnahme.