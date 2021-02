Warum österreich-testet.at 188.000 Euro im Monat kostet

Darüber hinaus würden damit die Testergebnisse digital erfasst, SMS- und E-Mailbenachrichtigungen des Ergebnisses an jede positiv getestete Persn gesendet und Ergebnisse auch ins epidemiologische Meldesystems des Bundes eingetragen. Da es sich bei all den Daten um sensible Informationen handle, werden diese sicher in A1-Rechenzentren gespeichert und verarbeitet.

Das Ministerium teilte zudem mit, dass für die hochverfügbare Plattform 60 Server, 1 Terabyte RAM, eine 10 Terabyte Datenbank und redundanter Parallelbetrieb an mehreren Standorten notwendig seien. "Diese Anforderungen sind mit einer normalen Webseite nicht zu vergleichen", sagte die Sprecherin des Ministeriums, Margit Draxl, zur futurezone. In der kurzen Zeit seit Launch seien 2 Millionen Tests über die Plattform abgewickelt worden. Pro Stunde werden etwa 30.000 Mails verschickt.

Alternative Angebote

Dass das nicht ausschreibepflichtige Angebot an A1 bzw. deren Tochterunternehmen World Direct vergeben wurde, rechtfertigt das Ministerium damit, dass das Unternehmen die technische Expertise, relevante Referenzprojekte und essenzielle Softwaremodule vorweisen konnte, die angesichts des enormen Zeitdrucks gefordert waren.

Vor der Auftragsvergabe habe man auch alternative Angebote eingeholt, darunter des Unternehmens Vertical-Life und von der Buchhaltungsagentur des Bundes. Diese seien, auch in Hinblick auf die Anbindung an bestehende Systeme noch nicht etabliert und hätten erst neu aufgebaut werden müssen.

Abschließend betont das Ministerium, dass die monatlichen Kosten auch in Anpassungen und die Weiterentwicklung der Plattform fließen. So werde derzeit etwa an einer einheitlichen Lösung für die Testnachweise in ganz Österreich mittels QR-Code gearbeitet. "Allein im Dezember und Jänner sind 3.700 Stunden Entwicklungszeit in das Projekt geschlossen", teilte das Ministerium mit.