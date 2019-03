Was Tesla alles über dich weiß

Alle Connected Cars speichern eine Vielzahl an Daten. Schon länger ist ein Streit darum entbrannt, wem diese Daten eigentlich gehören, denn sie sind viel wert. Laut McKinsey werden Fahrzeugdaten im Jahr 2030 zwischen 450 und 750 Milliarden US-Dollar wert sein. Zu den gesammelten Informationen gehören etwa, wie schnell man gefahren ist, welche Musik man gehört hat, wie oft Fahrerassistenzsysteme eingegriffen haben oder wie viele Personen im Auto angegurtet waren. Auch Tesla bildet hier keine Ausnahme. Wir zeigen dir, was Tesla alles sammelt und über dich weiß.

Telematikdaten

Tesla speichert etwa alle Telematikprotokolldaten. Das sind Fahrzeugidentifikationsnummer, Geschwindigkeitsinformationen, Kilometerstand, Informationen über den Batterieverbrauch, Batterieladehistorie, sowie Funktionen des elektrischen Systems, Informationen über die Softwareversion, Daten des Infotainmentsystems, sicherheitsrelevante Daten und Kamerabilder (einschließlich Informationen über die SRS-Systeme, Bremsen und Beschleunigen, Sicherheit, e-Bremse und Unfälle) sowie kurze Videoaufnahmen von Unfällen.

Doch das ist nicht alles: Tesla weiß ganz genau, wann man seine Hände am Lenkrad hatte, und wann nicht. Zudem werden Informationen über die Verwendung und den Betrieb mit Autopilot gespeichert. Damit kann etwa festgestellt werden, ob jemand bei einem Unfall die Hände am Lenkrad hatte, während der Autopilot aktiviert war, oder nicht. Diese Information war bei Unfällen in der Vergangenheit schon mehrfach entscheidend, was Haftungsfragen betraf.