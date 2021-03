Wie ein Corona-Selbsttest zum offiziellen Nachweis werden könnte

An Selbsttests wird generell weitergeforscht. Eine neue Möglichkeit liefern Forscher der Universität Lille in Frankreich. Sie haben den Corona-Schnelltest namens CorDial-1 entwickelt, der eine 90-prozentige Genauigkeit aufweisen soll. Eine Auswertung im Labor sei nicht nötig, wie TRT World berichtet. Nutzer müssen einen Nasenabstrich machen, der in Folge auf eine Art Dongle aufgetragen wird. Der wird in den USB-Anschluss des Handys gesteckt.

Da das Spike-Protein den elektrischen Strom verändert, wird dessen Fluss analysiert. Die Höhe des Signals gibt Aufschluss darüber, ob der Test negativ oder positiv ist. Das Ergebnis liegt innerhalb von 10 Minuten direkt am Display vor. Zugelassen ist der Test aber noch nicht. Aktuell wird das Testverfahren mit mehr als 1.000 Probanden 3 Monate getestet.