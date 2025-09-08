4 Euro WLAN-Chip misst Herzschlag genauso gut wie Apple Watch

Aus 3 Metern Entfernung lässt sich der Puls noch mit klinischer Genauigkeit messen. Nun arbeiten Forscher an Atemerkennung.

Sensoren zur Herzfrequenzmessung sind nicht nur in klinischen Messgeräten verbaut, sondern auch in teuren Wearables, wie der Apple Watch. Die Geräte sind bereits sehr genau und stehen einem Elektrokardiogramm (EKG), bei dem die elektrischen Impulse des Herzens direkt aufzeichnet werden, fast in nichts nach.

Aber bereits günstige WLAN-Chips ermöglichen heutzutage eine Herzfrequenzüberwachung auf klinischem Niveau - und das aus bis zu 3 Metern Entfernung. Ingenieure der University of California in Santa Cruz zeigen mit einem Prototyp, dass Pulsmesser in Zukunft vielleicht gar nicht mehr am Körper getragen werden müssen.

Pulsmessung über Funkwellen

WLAN-Geräte senden nämlich Funkwellen, die von einem Empfangsgerät - meist einem Computer, Laptop oder Telefon - empfangen werden. Gehen diese Wellen durch Objekte hindurch, wird ein Teil davon absorbiert, was man messen kann.

Bewegt sich das Objekt, wird ebenfalls eine Veränderung im Signal ausgelöst. Mit modernsten Signalverarbeitungs- und Machine-Learning-Algorithmen ist es den Forschern gelungen, so geringe Signalschwankungen zu erkennen, wie sie von einem menschlichen Herzschlag ausgelöst werden.

Diese Technik machen sich auch Unternehmen zunutze, um etwa unwillkommene Eindringlinge zu erkennen. So können, ganz ohne Überwachungskameras und Bewegungsmelder, Alarme ausgelöst werden, wenn eine Bewegung in einem bestimmten Bereich detektiert wird.