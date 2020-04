Ab Mai kostet das Internet im Tesla Geld

Wer Tesla fährt, weiß, dass viele Funktionen wie Musik- und Videostreaming, Satellitenkarten und Webbrowser über das Internet funktionieren. Während in den USA bereits Ende 2019 ein Abomodell für Premium-Konnektivität eingeführt wurde, konnten Kunden in Europa das Angebot noch kostenlos nutzen. Wie Teslamag berichtet, ist diese Zeit nun für Tesla-Besitzer in Österreich und Deutschland vorbei. Demnach wurden einige Kunden darüber informiert, dass ab Mitte Mai eine monatliche Gebühr für die Premium-Verbindung fällig wird.

Wer muss zahlen?

Wie Tesla auf seiner Webseite informiert, müssen Kunden, die ihr Fahrzeug am oder nach dem 1. Juli 2018 bestellt haben, zukünftig ein Abo abschließen. Betroffen sind Model S, X, 3. Da das Model 3 in Europa erst seit 2019 verfügbar ist, müssen hier alle Kunden zahlen.

Was kostet das Abo?

Für Premium-Konnektivität müssen Kunden monatlich 9,99 Euro bezahlen. Wer ein Model 3 mit Standard-Reichweite und Standard-Reichweite Plus besitzt, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Wer ein neues Model S, X, Y oder 3 (mit Premium-Innenraum) kauft, kann das Angebot ein Jahr lang gratis testen.