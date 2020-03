Tesla-Autos erhalten neue Funktionen durch Software-Update

In den vergangenen Stunden hat Tesla damit begonnen, ein Software-Update an seine Fahrzeuge zu verteilen. Die Aktualisierung verleiht den Elektroautos neue Funktionen, neue Visualisierungen und zahlreiche kleinere Verbesserungen.

Neue Visualisierung

Die neue Autopilot-Darstellung, die so genannte "Full Self-Driving Preview", ist nun auch in Märkten außerhalb der USA verfügbar. So können nun auch Tesla-Fahrzeuge in Europa verschiedene Verkehrsschilder, Ampeln und andere Straßeninfrastruktur anzeigen.