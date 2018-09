Acer Chromebook R13: Es gibt keinen Grund mehr für einen Windows-Laptop

Ein bisschen wie Android

Die Benachrichtigungsleiste in der Taskbar und die Benachrichtigungen selbst erinnern an die Notifications auf Android-Smartphones. Auch das Einstellungsmenü in der Taskleiste kommt im Android-Look. Das allgemeine Einstellungsmenü ist in der Aufmachung des Chrome-Browsers, ebenso wie der Datei-Browser.

Dass man sich quasi nur mit dem Google-Account in das Chromebook einloggen kann, ist einerseits praktisch, weil man seine Präferenzen, Bookmarks, Einstellungen und Apps schnell und übersichtlich zur Hand hat. Andererseits hat das aber auch einen wesentlichen Nachteil.