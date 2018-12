AEG-Staubsauger FX9 im Test: Kabellose Konkurrenz für Dyson

Das zeigt sich schon bei der Ladestation. Muss die Halterung beim Dyson V10 erst an der Wand montiert werden, was eine platzsparende Lösung sein kann, bekommt man beim AEG FX9 mit wenigen Handgriffen eine „Minigarage“, die zum Parken des Staubsaugers dient. Durch die kompakte Form des Staubsaugers sieht das Ganze schick aus und muss auch nicht in einem dunklen Abstellraum versteckt werden. Lediglich ein Stromanschluss muss in der Nähe vorhanden sein.

Inspektor Gadget

Wo Dyson auf ein modulares Prinzip mit Rohr und Bürste setzt, die an den Staubbehälter drangebaut werden, präsentiert sich der FX9 eher als Verwandlungskünstler. So lässt sich das Saugrohr ausfahren und zusammenschieben. Im Rohr versteckt ist zudem ein beweglicher Schlauch, der in Kombination mit einer kleinen Bürste ein flexibles Abstauben ermöglicht.

Die Motor- und Staubbehälter-Einheit lässt sich von unten nach oben verschieben. Damit soll das Gewicht direkt beim Haltegriff verringert werden – ein Manko, das mir beim Dyson V10 negativ auffiel. Dass Theorie und Praxis aber zwei Paar Schuhe sind, zeigte sich im Test.