eStream: E-Wohnwagen lässt sich mit Handy fernsteuern

Das Thema E-Mobilität macht auch vor Wohnwägen nicht halt. Der populäre Hersteller Aistream hat nun gemeinsam mit Thor Industries vor kurzem ein Konzept eines Wohnwagenanhängers vorgestellt, der mit einigen bemerkenswerten Funktionen kommen soll.

So ist der eStream mit einem 80-kWh-Akku ausgestattet, der den Strom für 2 Motoren an beiden Achsen liefert. Dadurch kann der Anhänger das Zugfahrzeug unterstützen. Wenn jenes elektrisch ist, verliert es also deutlich weniger Reichweite, als wenn es die gesamte Last übernehmen würde. Rund 300 Meilen - also über 482 Kilometer - soll man so fahren können.

Die Motoren erlauben es außerdem, den Campinganhänger selbstständig zu bewegen und schlussendlich am gewünschten Abstellort einzuparken - ganz ohne Zugfahrzeug. Ferngesteuert werden soll er dabei einfach über ein Tablet oder ein Smartphone.