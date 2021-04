"Alles gurgelt": Lange Handynummern werden nicht akzeptiert 

Der Gurgel-PCR-Test von Lead Horizon kann derzeit nur mit Mobilnummern mit maximal 8 Stellen gemacht werden.

In Wien heißt es seit geraumer Zeit „Alles gurgelt“. Gemeint ist damit ein PCR-Testangebot von Lead Horizon, das sich alle Wiener*innen in BIPA-Filialen abholen können. Durchgeführt wird der Test zu Hause. Wer einen solchen Gurgel-Test machen will, kann dies aktuell aber nur mit privater, kurzer Mobilfunknummer. Diensthandy-Nummern, die in der Regel um einige Ziffern länger sind, werden vom Web-Formular nicht akzeptiert. Im aktuellen Fall handelt es sich um eine zehnstellige Diensthandynummer. Nach der Eingabe erscheint eine Fehlermeldung “Die angegebene Telefonnummer ist zu lang”. Die Handy-Nummer wird verlangt, weil man während des Testverfahrens einen Code zugeschickt bekommt, den man zur Bestätigung eingeben muss. Wer den Test durchführen will, muss also verpflichtend eine Handy-Nummer angeben. Es werden derzeit aber nur 8 Stellen maximal akzeptiert.

So sieht die Fehlermeldung in der Web-Anwendung aus © Screenshot

Tricksen mit dem Diensthandy Auch mit Diensthandys mit "zu langen Nummern" lässt sich der Test trotzdem absolvieren, man muss allerdings ein wenig tricksen. Dazu es ist notwendig, seine physische Handynummer, die maximal 8 Stellen hat, herauszufinden. Das geht entweder mit einer kurzen Abfrage in den Telefoneinstellungen oder mittels Eingabe der Tastenkombination *135#. Klappen diese beiden Tipps nicht, empfiehlt es sich, bei der IT-Abteilung des Dienstgebers nachzufragen. Eine Nachfrage bei der offiziellen “Alles gurgelt”-Hotline der Stadt Wien ergab zunächst keine Aufklärung zu den "zu langen" Nummern. “Hierzu kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, bitte wenden Sie sich per E-Mail an Lead Horizon”, so die Auskunft einer Service-Mitarbeiterin.

„Ab Montag wird es auch möglich sein, sich mit längeren Firmennummern anzumelden.“ Lead Horizon