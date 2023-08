Amazon Fire Max 11 im Test: Konkurrenz für iPad und Android?

Auch andere Hersteller versuchen User*innen zu ihren Services zu bringen - soweit so gut und nachvollziehbar. Aber die Vorgehensweise von Amazon ist hier mit Abstand am aggressivsten.

Sobald man aber beginnt, das Gerät einzurichten und die ersten Alltagsanwendungen nutzt, treten Schwachstellen der Hardware zutage. So ist das 11 Zoll große LC-Display mit seinen 60 Hz nicht wirklich eindrucksvoll und höchstens in der unteren Mittelklasse zu verorten.

Der positive Eindruck setzt sich bei der Tastaturhülle fort. Die raue, textilähnliche Oberfläche der Hülle verleiht dem Gerät einen unverkennbaren Look. Im Zeltmodus ist das Tablet standhaft und kippt nicht leicht um. Wenn man die Tastatur nicht benötigt, kann dieser Teil der Hülle entfernt werden. Auch am Eingabestift gibt es nichts weiter auszusetzen.

Das Tablet selbst fühlt sich zunächst recht hochwertig an. Durch den Aluminiumrahmen wirkt das Gerät robust und gut geschützt. Auch an der Verarbeitung der 3 Tasten gibt es nichts auszusetzen. Das Fire Max 11 ist übrigens das erste Amazon-Tablet, das mit einem Fingerabdrucksensor im Power-Button ausgestattet ist. Dieser funktioniert weitgehend einwandfrei und rasch.

Das Trackpad bietet eine brauchbare Alternative zum Touchscreen und funktioniert überraschend gut. Wenn man ihn nicht benötigt, kann der Eingabestift per Magnet am seitlichen Rand befestigt werden. Setzt man ihn ein, wird man beim Skizzieren und bei handschriftlichen Notizen das Auslangen finden.

Glücklicherweise lassen sich der Google Play Store und alle weiteren Google-Apps als APK installieren – was natürlich mit den üblichen Risiken verbunden ist. Der App-Store von Google hilft über die dünne Auswahl im Amazon App-Store hinweg. Die Usability ist allerdings nicht mit herkömmlichen Android-Tablets vergleichbar, was an den Google Mobile Services (GMS) liegt.

So viel Kritik an der Software und wir sind noch nicht einmal beim App-Store angelangt. Das mit dem Amazon App-Store ist nämlich ein ziemliches Trauerspiel . Wer sich vom Fire Max 11 eine Alternative zum iPad oder zu Android-Tablets erwartet, wird spätestens bei der Suche nach Anwendungen frustriert sein.

Um dem Betriebssystem und der Software etwas Positives abgewinnen zu können, sei die Mediennutzung erwähnt. Um Serien oder Filme auf Amazon Prime Video, Netflix oder YouTube anzusehen, wenig aufwendige Games zu spielen oder als Alexa-Device, taugt das Fire Max 11 allemal.

Fazit

Mit seinem Betriebssystem und dem aggressiven Bewerben der eigenen Dienste wirkt das Amazon Fire Max 11 wie ein Device, das nur deswegen gebaut wurde, um den kostenpflichtigen Amazon-Services einen Bildschirm zu verleihen. Das ist auch völlig legitim. Doch das Gerät scheitert an seinen eigenen Ansprüchen.

Während das Äußere des Amazon-Tablets hochwertig wirkt, offenbaren sich mit dem Display und Prozessor deutliche Schwachstellen. Die Hülle samt Tastatur und Eingabestift können dagegen wieder überzeugen. Die größte Schwachstelle des Fire Max 11 ist aber das Betriebssystem und die dazugehörige Software.

Wenn man sich den Google Play Store nicht manuell installiert, bleibt man auf der dünnen Auswahl im Amazon-App-Store sitzen. Und selbst mit Google-Diensten läuft das Tablet alles andere als rund. Das völlig lieblose Design und die Werbung auf dem Sperrbildschirm geben dem Fire OS dann den Rest.

Zu hoher Preis

Für Video-Streaming und Gaming mit wenig aufwendigen Handy-Spielen ist das Fire Max 11 zwar ausreichend, dafür ist der Preis aber zu hoch – vor allem dann, wenn man es mit der Konkurrenz vergleicht, und selbst dann, wenn man die Tastaturhülle weglässt.

Für das Fire Max 11 in der 64-GB-Variante samt Tastaturhülle und Werbung am Sperrbildschirm will Amazon nämlich 360 Euro. Für diesen Preis bekommt man wesentlich hochwertigere Android-Tablets - zwar ohne Tastaturhülle, aber auch ohne Werbung am Sperrbildschirm. Auch das Apple iPad 9 kostet genauso viel wie das Amazon-Gerät.

Insofern tut sich Amazon mit dem Fire Max 11 wohl keinen Gefallen. Die relativ schwache Hardware gepaart mit der holprigen Usability verschreckt möglicherweise mehr User*innen, als dadurch für die hauseigenen Dienste gewonnen werden können.

Stellt sich die Frage, ob es für die Fire-Tablets nicht grundsätzlich besser wäre, auf eine Android-Version samt Google-Anbindung zurückzugreifen. So wäre zumindest die Sache mit den fehlenden Apps gelöst. Wenn dann noch die Fire-Oberfläche ein wenig aufgebessert wird, wären die günstigen Amazon-Tablets eine verlockende Alternative.

Preisvergleich und Konkurrenz-Tablets

Wenn man sich dennoch für das Fire Max 11 interessiert, dann kann man die Tastaturhülle weglassen. In diesem Fall kommt das 64 GB Modell inklusive Werbung am Sperrbildschirm auf 272 Euro, ohne Werbung sind es 285 Euro.