Amazon bringt ein smartes Luftmessgerät

Amazon kündigt den Verkauf des Smart Air Quality Monitors an. Das Gerät soll die Luftqualität zuhause kontrollieren und somit eine gesündere Umgebung schaffen, heißt es.

Der Gehalt an Feinstaub, organischen gas- und dampfförmigen Stoffen sowie Kohlenmonoxid soll damit in der Luft messbar werden. Außerdem gibt er an, wie hoch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Räumlichkeiten ist.