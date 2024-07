Amazon Prime Day 2024: Die 8 besten Notebook-Deals

Wir haben Laptops für die Arbeit, zum Surfen und für Gaming herausgesucht.

Der Amazon Prime Day ist für viele eine gute Gelegenheit, endlich ein neues Notebook zu kaufen. Wenn man diesen Plan ohnehin hat und sich im Vorfeld gut informiert, findet man gute Angebote. Wir haben die 2 besten aus je 4 Kategorien für euch herausgesucht: 2 zum Arbeiten: Acer Aspire 5 (A515-48M-R3AE) und MacBook Air M2 2 Günstige zum Surfen: Lenovo IdeaPad Slim 3 und ASUS Vivobook Go 15 OLED 2 zum Gamen: MSI Alpha 17 C7VG-031 und ASUS ROG Strix G16 Laptop 2 Convertibles: Galaxy Book3 360 und ASUS Vivobook S16 Flip Vorsicht bei falschen Schnäppchen Aber wir haben auch eine Warnung für alle, die selbst noch stöbern: Nicht alle Angebot sind so gut, wie sie klingen. ➤ Mehr lesen: So tappt ihr am Prime Day nicht in die Schnäppchenfalle So gibt es etwa Angebote aus der Microsoft Surface Reihe, wie den Laptop 5 oder Laptop Go 3 für 805 bzw. 755 Euro. Das klingt verlockend, doch ein Blick auf die technischen Daten zeigt, dass nur 8 GB RAM verbaut sind. Das reicht heute auch zum Surfen nicht mehr wirklich aus, 16 GB RAM sollten es bei Windows-Rechnern mindestens sein. Deshalb sollte man nie überhastet zuschlagen. 1. Zum Arbeiten: Acer Aspire 5 (A515-48M-R3AE) und MacBook Air M2 Mit einem Acer Aspire 5 Notebook macht man selten was falsch. Zum Arbeiten ist das definitiv eine solide Wahl, wenn man ein etwas größeres Display möchte (15,6 Zoll, AMD Ryzen 7, 16 GB, 1 TB SSD). Mit 503,20 Euro statt 775 Euro ist das ein gutes Angebot. Andere Händler führen das Gerät für 805 Euro (via Idealo).

Das MacBook Air M2 von 2022 © Thomas Prenner

ASUS ROG Strix G16 © Asus

Mit der ROG-Reihe (Republic of Gamers) bietet ASUS speziell für Gaming optimierte Notebooks an. Das ASUS ROG Strix G16 (16 Zoll, Intel i9, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia GeForce RTX 4070) ist mit 1.713,28 Euro bei Amazon ein guter Kauf, andere Händler verlangen aktuell 1.899 Euro (via Geizhals). ➤ Mehr lesen: Amazon Prime Day: 5 Gadgets für den Alltag unter 50 Euro 4. Convertibles: Galaxy Book3 360 und ASUS Vivobook S16 Flip Ein wirklich gutes Angebot ist das Samsung Galaxy Book3 360 (13 Zoll, Intel i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD). Es lässt sich als klassisches Notebook verwenden, oder komplett umklappen, um als Tablet mit Touchscreen zu funktionieren. Bei Geizhals liegt der beste Preis bei 930,06 Euro, das Prime Angebot liegt bei 805,72 Euro.

Samsungs Galaxy Book3 360 ist eines der besten Angebote beim Prime Day © Samsung

Ein bisschen günstiger ist das ASUS Vivobook S16 Flip (16 Zoll, Intel i9, 16 GB, 1 TB SSD). Mit 805 Euro bei Amazon statt 856,13 Euro (via Geizhals) ist der Preisnachlass zwar überschaubar, aber trotzdem ist das Prime-Day-Angebot derzeit das niedrigste.