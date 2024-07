Amazon-Prime-Day: 5 Last-Minute-Schnäppchen, die sich lohnen

Einer von 2 Amazon-Prime-Day-Tagen sind bereits um. Nur noch bis Mitternacht hat man die Chance, das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Wie immer gilt auch hier, dass man sich die Anschaffung trotzdem gut (wenn auch eher schnell) überlegen sollte, um nicht etwas zu kaufen, was man gar nicht braucht.

➤ Mehr lesen: So tappt ihr am Prime Day nicht in die Schnäppchenfalle

Wir haben für euch ein paar Angebote in mehreren Preisklassen gesammelt, die man sich vor Ende des Tages noch schnappen könnte. Der Fokus liegt auf Produkten, bei denen man sich im Vergleich zu anderen Händlern tatsächlich ein paar Euro spart.

➤ Mehr lesen: Amazon Prime Day 2024: 6 kuriose Dinge für weniger als 40 Euro

Prime gratis testen

Die Angebote gelten alle nur für Prime-Mitglieder. Wer keine Prime-Mitgliedschaft hat, kann einen 30-tägigen Gratiszeitraum starten und so von den Aktionen profitieren. Wenn man Prime ansonsten nicht benötigt, empfiehlt es sich gleich einen Kalendereintrag zu erstellen, um nicht auf das Kündigen zu vergessen.

➤ Mehr lesen: Amazon Prime Day 2024: Die besten Produkte für Weltraum-Fans

In der Sammlung findet ihr:

Bluetooth-Box mit Haken

Die wasserdichte Bluetooth-Box von JBL lässt sich per integriertem Karabiner leicht an Rucksäcken, Kleidung oder auch Fahrrädern befestigen. Das macht sie zu einem praktischen Begleiter für Outdoor-Aktivitäten. Bis zu 10 Stunden hält der Akku durch.

Einziger Wermutstropfen ist der Umstand, dass sie danach mit dem eher angestaubten Standard microUSB geladen werden muss. Bei einem aktuellen Preis von unter 30 Euro kann man diesen Nachteil aber durchaus nachsehen. Bei anderen Händlern legt man derzeit mindestens 40 Euro für die JBL Clip 4 hin.

JBL Clip 4 Bluetooth-Lautsprecher um 29,23 Euro - Hier zum Prime-Day-Angebot