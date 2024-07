Amazon Prime Day 2024: Die besten Produkte für Weltraum-Fans

Wer sich für den Weltraum begeistert, muss oft tief in die Tasche greifen. Will man mit dem Teleskop ins reale Universum schauen, oder Science-Fiction-Sammlerstücke aus Star Wars besitzen, kann das das teuer werden.

Wir haben Prime-Day-Angebote rausgesucht, bei denen man tatsächlich spart. Die angegebenen Vergleichs-Preise basieren nicht auf Amazon-Angaben, sondern wurden von uns bei Plattformen wie Geizhals oder idealo recherchiert. Bevor man beim Prime Day zuschlägt und ein vermeintliches Schnäppchen schießt, sollte man immer prüfen, ob man hier wirklich einen guten Deal gefunden hat.

Einsteiger-Teleskope

Wer sich ein Teleskop kaufen möchte, wird wenige gute Angebot unter 100 Euro finden. Es ist besondere Vorsicht geboten, denn es mischen sich auch viele billige Teleskope unter die Amazon-Angebote. Will man Freude haben, sollte man sich an bekannte Marken halten.

Der deutsche Hersteller Bresser bietet einige Prime-Deals an. Das Newton-Spiegelteleskop Spica 130/1000 EQ3 mit 1000 mm Brennweite, Smartphone-Adapter, Sonnenfilter und Stativ kostet 237,98 Euro statt 295 Euro. Das Refraktor-Einsteiger-Teleskop Bresser Stellar 60/800 mit 800 mm Brennweite, Smartphone-Adapter und Stativ kostet 83,70 Euro statt 98,42 Euro.