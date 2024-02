Das Fernglas ist wertig verarbeitet und liegt gut in der Hand. Die grüne Farbe der Swarovski-Ferngläser kann man mögen oder nicht, zumindest ist sie nicht auffällig. Das AX Visio wiegt 1.090 Gramm (ohne Akku), mit Akku kommen nochmal ungefähr 100 Gramm dazu. An sich ist das nicht ungewöhnlich, ein großes Fernglas hat nunmal sein Gewicht.

Der Dioptrienausgleich funktioniert erwartbar gut. Die Augenmuscheln lassen sich für Brillenträger*innen hineindrehen. Schaut man hindurch, ist mit dem rechten Auge das Display zu sehen. Es zeigt Informationen in Rot an. Über das Funktionsrad wählt man zwischen:

32 mm Objektivdurchmesser sind für Bird-Watching keine Premium-Ausstattung, aber auch nicht schlecht. In der Regel greift man ab 40 mm zu, damit zu allen Tageszeiten und im düsteren Wald mehr Licht einfällt. Allerdings kann ich mich auch in der Dämmerung nicht über ein zu dunkles Bild beschweren, also ist das ok. Die Dämmerungszahl von 17,9 liegt im oberen Mittelfeld (sie errechnet sich aus Vergrößerung und Objektivdurchmesser). Swarovski hat für weniger Geld bessere Birding-Ferngläser im Sortiment, die sind aber nicht smart.

Eine Kleinigkeit hat mich gestört. Um das Batteriefach zu öffnen, muss ein kleiner Hebel hochgeklappt und gedreht werden. Das geht so schwer, dass ich mich erst gar nicht getraut und die Verantwortung an einen Kollegen abgetreten habe. Man muss mehr Kraft anwenden, als man möchte, um es zu öffnen. Der Hebel ist aus Plastik und macht auf mich keinen langlebigen Eindruck – aber vielleicht täusche ich mich da auch. Für den Preis hätte man hier ein anderes Material wählen können.

Umgebung & Bedingungen : -10 to +50 °C Funktionstemperatur, -30 to +70 °C Lagertemperatur

Wenn das funktioniert, ist es super. Vor allem wurde darauf geachtet, dass das Display das Sichtfeld nicht zu stark stört . Man stellt scharf, man visiert an und drückt den Knopf. Was für mich das beste Feature des Fernglases ist: Alle Beobachtungen werden automatisch als Foto gespeichert . Sie können in der App später angeschaut und organisiert werden. So lassen sich Favoriten speichern und man kann ein Beobachtungstagebuch erstellen. Im Idealfall kann das so aussehen:

Technisch funktioniert das so: Das Fernglas macht ein Foto und die KI-gestützte Software analysiert das Bild und gleicht es mit der internen Datenbank ab. Zudem werden über die GPS-Koordinaten Vögel ausgeschlossen, die nicht in der Region leben. Zum Testen war ich am Neusiedler See und im Tiergarten Schönbrunn. Da im Zoo viele Exoten flattern, will ich dem Fernglas mal nachsehen, dass dort so manche gefiederten Freunde nicht erkannt werden.

Der große Frust

Ist also alles perfekt? Leider nicht. Es gibt mehrere "Aber", die meine große Freude in großen Frust umschlagen ließen. Häufig wurde das Tier nämlich nicht oder falsch erkannt. Man drückt den Auslöser, das Fernglas lädt lange und man liest: "Bird not recognized" (Vogel nicht erkannt). Was hier für Swarovski spricht: Zumindest wird ein Grund dafür genannt. Entweder es wurde kein Vogel gefunden, das Foto ist nicht scharf genug, man wackelt zu stark oder die Vogelart ist nicht bekannt. Hier eine Fail-Sammlung: