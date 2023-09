Amazon präsentiert neue Alexa mit KI, Echos und Fire TV Sticks

Amazon hat seinen Sprachassistenten Alexa mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Das soll Konversationen mit dem Assistenten verbessern. Die KI soll besser verstehen, was man möchte, auch wenn man nicht die exakt vorgegebene Sätze verwendet.

Es soll z.B. möglich sein, dem Sprachassistenten zu sagen, dass man friert - und Alexa reguliert das Thermostat. Zudem soll die KI erkennen, in welchem Raum man sich befindet und bestimmte Anweisungen wie "mach das Licht in diesem Raum an" auch nur dort durchführen.

Alexa lernt Multitasking

Zudem soll man nicht mehr vor jedem einzelnen Befehl "Alexa" sagen müssen. Stattdessen kann man mehrere Anweisungen nacheinander aussprechen und die KI kann die Tasks abarbeiten. So kann man auch eine Routine, also eine regelmäßige Abfolge von Aufgaben. So kann man etwa sagen: "Alexa, mach jeden Morgen um 8 Uhr das Licht im Schlafzimmer an, spiele Musik und schalte die Kaffeemaschine an". Das Sprachmodell soll zuerst in den USA getestet werden.

Echo Show 8

Genutzt wird Alexa vor allem von den hauseigenen Geräten wie dem Amazon Echo. Über das neue Smartdisplay Echo Show 8 der 3. Generation (171,42 Euro bei Amazon) lassen sich etwa Videoanrufe automatisch untertiteln lassen. Durchführen lassen sich diese jetzt mit einer 13-MP-Kamera und einem überarbeiteten Filter für Hintergrundgeräusche. Sowohl Kamera als auch Mikrofon lassen sich physisch ausschalten bzw. verdecken.