Das ist neu in der Android 3 Beta 2

Gestern startete Google seine Entwicklerkonferenz I/O mit vielen großen und kleinen Ankündigungen (mehr dazu hier). Wie erwartet gab es zu diesem Anlass auch eine neue Version der Android 13 Beta. Wir haben sie uns angesehen.

1. Der Pixel Launcher ist zurück

Eine für mich besonders erfreuliche Änderung ist die Rückkehr des Pixel Launchers. Den findet man, wenn man die Suche in der App-Übersicht nutzt. In der letzten Beta hatte Google ihn durch die Web-Suche ersetzt. Dabei tauchten zwar weiterhin Apps auf, allerdings mit weniger Funktionen und weniger übersichtlich.

Nun tauchen wieder die Apps zuerst und die Suchergebnisse darunter auf. Zudem kann man die Apps nicht mehr nur öffnen, sondern auch gleich auf den Startbildschirm platzieren oder deinstallieren. Als jemand, die viele Apps installiert und deinstalliert und trotzdem zu viele gespeichert hat, ist diese Funktion wertvoll und ich bin froh, sie wieder zu haben.

Was leider weiterhin fehlt ist die Möglichkeit, gleich zu bestimmten Seiten oder Punkten in einer App zu springen. So konnte man früher nicht nur die Einstellungen öffnen, sondern direkt zu einer bestimmten Einstellung springen, wenn man sie in der Suche eingegeben hat. Oder bei der Suche nach der "Jö"-App wurde direkt angeboten, direkt die Jö-Karten-Ansicht zu öffnen. Ich hoffe sehr, diese praktische Unterstützung kommt zurück.