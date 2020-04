Android-Bann: Xiaomi und Google mit Seitenhieb gegen Huawei

Huawei kämpft bekanntlich mit dem sogenannten Android-Bann, der es dem Unternehmen verbietet, auf seinen neuen Smartphones die populären Google-Apps zu installieren. Diesen Wettbewerbsvorteil scheint sich nun der Konkurrent Xiaomi zunutze zu machen.

Auf der Verpackung des aktuellen Xiaomi-Flaggschiffs - dem Mi 10 Pro - prangt nämlich die Aufschrift: "Mi 10 Pro mit einfachem Zugriff auf die Google-Apps, die ihr am häufigsten verwendet". Gerade in westlichen Märkten, in denen die Google-Anwendungen zur Standardausstattung gehören, ist das ein entscheidender Vorteil gegenüber Huawei.