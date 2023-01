Apple Fitness+ jetzt mit Schlaf-Meditation und Kickboxen

Als neuer Trainingsstil wurde Kickboxen aufgenommen, ein Ganzkörper-Cardio-Training , mit dem Kraft, Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht trainiert werden kann. Jedes Workout besteht aus einer bestimmten Abfolge von Bewegungen, bis hin zu einer letzten Runde, in der die soeben erlernten Bewegungen in einem einminütigen Intervall kombiniert werden.

Apple Fitness+ ist das jüngste Apple-Service, das 2020 während der Pandemie gestartet wurde, um fit zu bleiben. Das Angebot lässt sich dabei großteils zu Hause oder für Outdoor-Trainings nutzen, aber auch im Fitness-Center macht es Sinn, etwa, wenn man dort am Laufband trainiert. Weil gerade zum Jahreswechsel viele den Vorsatz haben, ihre zu den Feiertagen angesammelten Extra-Kilos wieder loszuwerden, hat Apple am Montag die Neuheiten in der App Fitness+ vorgestellt. Es gibt 2 Neuheiten im Programm, sowie zahlreiche neue Trainer*innen sowie Musik.

Meditationen für besseren Schlaf

Neu ist ebenfalls das Meditationsthema Schlaf. Meditation auf Fitness+ soll Nutzer*innen dabei helfen, Anspannungen zu lösen und Ängste abzubauen. Jede Woche werden neue Schlafmeditationen hinzugefügt und jede Übung kann als Teil einer Entspannungsroutine oder zum besseren Einschlafen durchgeführt werden. Das Programm besteht aus 4 20-minütigen Meditationen, die mit 5 Minuten entspannender Musik enden, bei der man bereits einschlafen könnte.



Mit 6 Weeks to Restart Your Fitness sollen Nutzer*innen motiviert werden, sich eine neue Gewohnheit anzueignen, indem sie jeden Tag trainieren. Dieser Kurs bietet außerdem die perfekte Trainingsmischung für den Wiedereinstieg nach längerer Pause. Ab 23. Jänner gibt es noch Level Up Your Core mit 10- bis 20-minütigen Core-Workouts mit Kurzhanteln.

Beyoncé und Foo Fighters

Eigene Trainings-Playlists sind überdies regelmäßig bekannten Künstler*innen gewidmet. Dieses Jahr startet mit Beyoncé. Seit Montag sind sieben neue Trainings mit der Musik der Sängerin in den Bereichen HIIT, Kraft, Laufband, Pilates, Radfahren, Tanzen und Yoga verfügbar. Fitness+ wird außerdem 2 weitere Künstler*innen im Spotlight-Angebote einführen: Foo Fighters am Montag, 16. Jänner, und Bad Bunny am Montag, 23. Jänner 2023.



Neben den Indoor-Fitness-Programmen gibt es mit „Zeit fürs Gehen“ auch neue Audio-Folgen für iPhone- und Apple-Watch-Nutzer*innen, die beim Spazieren gehen den Geschichten von bekannten Menschen lauschen können, die selbst gerade spazieren gehen. Zu Jahresbeginn gibt es hier eine neue Folge mit der Schauspielerin Jamie Lee Curtis. Zudem wird es jede Woche neue Gäste geben, darunter etwa Nina Hoss oder Jason Segel.