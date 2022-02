Apple: Gespräche mit Siri wurden aufgezeichnet, trotz Opt-Out

Die Sprachsteuerungs-Software von Apple hatte einen Datenschutz-Bug, der Audiomitschnitte ungefragt an Apple übermittelt.

Apple könnte eure Interaktionen mit Siri aufgezeichnet haben, unabhängig davon, ob ihr euch dagegen entschieden habt, wie The Verge berichtet. Wie viele Telefone betroffen waren und wann, gibt Apple nicht bekannt.

Der Fehler soll erstmals bei Geräten mit dem Betriebssystem iOS 15 aufgetreten sein und aktivierte automatisch die Einstellung "Siri & Diktierfunktion verbessern", die dem Hersteller erlaubt, Unterhaltungen mit Siri aufzuzeichnen, zu speichern und zu überprüfen.

Daten gelöscht und Fehler behoben

Laut einer Stellungnahme gegenüber ZDNet, wurden mittlerweile alle Aufnahmen gelöscht, die durch den Fehler gesammelt wurden. "Dieser Fehler aktivierte versehentlich die Einstellung für einen kleinen Teil der Geräte. Seitdem wir den Fehler identifiziert haben, haben wir die Überprüfung gestoppt und löschen die von allen betroffenen Geräten empfangenen Audios", so Apple.

Nachdem der Konzern darauf aufmerksam wurde, soll die Funktion für "viele" bei der Veröffentlichung von iOS 15.2 deaktiviert worden sein. In der zweiten Beta von iOS 15.4 wurde der Fehler nun vollständig behoben. Wer sich also vor ungewollten Aufzeichnungen schützen will, sollte sein Gerät auf einer der neueren iOS-Versionen aktualisieren.